Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ ενόψει του αυριανού πρώτου αγώνα με τη Σεντ Τρούιντεν. Ο προπονητής της Ομόνοιας αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση της ομάδας του για είσοδο στην League Phase του Europa League αλλά και στα αγωνιστικά δεδομένα.

Αναλυτικά:

Το αρχικό του σχόλιο: «Ανυπομονούμε για τον αγώνα. H Σεντ Τρούιντεν είναι μία ομάδα που πέρσι έκανε μια καλή πορεία, τερμάτισε στην 3η θέση στο Βέλγιο και όταν παίζει με ομάδες από το Βέλγιο ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ένα ποιοτικό σύνολο. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε».

Για τα χαρακτηριστικά των Βέλγων: «Είναι μια επιθετική ομάδα. Έπαιζαν με τον ίδιο τρόπο και πέρσι και συνεχίζουν έτσι και τώρα. Ο σημερινός προπονητής ήταν ο βοηθός προπονητή της ομάδας πέρσι, οπότε γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές και το σύστημα. Συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο που τους έφερε μεγάλη επιτυχία την περασμένη σεζόν, με επιθετική νοοτροπία».

Για τον Μαγιαμπέλα: «Ο Μαγιαμπέλα είναι ένας σημαντικός παίκτης, θέλαμε να τον έχουμε μαζί μας. Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα του, αλλά προτιμήσαμε να τον προφυλάξουμε».