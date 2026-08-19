Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

Αναστάτωση προκάλεσε στον Παναθηναϊκό AKTOR ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις ΗΠΑ και την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χρονικό διάστημα αποθεραπείας από 1,5 έως 2 μήνες, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται διαρκώς από το ιατρικό επιτελείο. Αυτό σημαίνει πως, εφόσον ο Ναν χρειαστεί τελικά το ανώτατο προβλεπόμενο διάστημα για την επιστροφή του, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απουσιάσει από το ξεκίνημα της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, στο σενάριο των δύο μηνών, ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να χάσει μέχρι και τις έξι πρώτες αγωνιστικές της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το καλό νέο για τους «πράσινους» είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχουν μόνο ένα εκτός έδρας ματς να δώσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ναν είχε ήδη τιμωρηθεί με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών για τις εγχώριες διοργανώσεις, ως συνέπεια του επεισοδίου του με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL. Ως εκ τούτου, ακόμη και χωρίς τον τραυματισμό του, ο Αμερικανός θα απουσίαζε από τις δύο πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR στις διοργανώσεις εντός Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το Super Cup.

Τα έξι παιχνίδια που μπορεί να χάσει

1η αγωνιστική – 24/09: Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί

2η αγωνιστική – 30/09: Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν

3η αγωνιστική – 02/10: Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ

4η αγωνιστική – 08/10: Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε

5η αγωνιστική – 13/10: Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR

6η αγωνιστική – 16/10: Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ