Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

Αυτοί προέρχονται από εννέα διαφορετικοί χώρες. Οι δέκα από αυτούς είναι Κύπριοι και συγκεκριμένα οι Χριστοδούλου, Μίχος, Λαΐφης, Γιαννακού, Αγγελόπουλος, Βρόντης, Καττιρτζής, Γεωργίου, Πιέρος και Κούτσακος. Ο Αγγελόπουλος έχει ρίζες και από την Ελλάδα από όπου κατάγονται άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές από το γαλαζοκίτρινο ρόστερ.

Ο λόγος για τους Σταφυλίδη, Πουρσαϊτίδη και Λημνιό. Ο τελευταίος συνδέεται και με τη Βραζιλία, λόγω καταγωγής της μητέρας του. Η «χώρα του καφέ» είναι αυτή που έχει τους περισσότερους εκπροσώπους στον ΑΠΟΕΛ, πέραν της Κύπρου. Αυτοί είναι οι Μαρκίνιος, Ρόσα, Μαϊόλι, Μαντούκα και Ατάιντε. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι Αργεντινοί που θα φοράνε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ τη νέα χρονιά, καθώς μετά τον Μαντσίνι που εντάχθηκε από την περσινή περίοδο, φέτος προστέθηκαν οι Πέρες και Πεδρόσο.

Οι Γκαρσία και Σάστρε είναι δύο ποδοσφαιριστές που έρχονται από την Ισπανία για τους γαλαζοκιτρίνους, με τον πρώτο να έχει προϋπηρεσία στο κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΚ. Από τους πιο παλιούς ξένους του ρόστερ, ο Βιντ Μπέλετς (σ.σ. μαζί με τον Μαρκίνιος είναι στο ρόστερ από το 2022), είναι ο μοναδικός από τη Σλοβενία, ενώ στο δυναμικό του ΑΠΟΕΛ υπάρχουν επίσης παίκτες από την Αυστραλία και τη Σερβία, πατρίδες των Ντέγκενεκ και Τζούρισιτς αντίστοιχα. Τέλος, ο Ντάλσιο είναι γεννημένος στην Πορτογαλία και έχει εκπροσωπήσει την Εθνική της Γουινέας-Μπισάου.