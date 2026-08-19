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Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Mετά την αποβολή του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς τιμωρήθηκε τελικά με δυο αγωνιστικές από την UEFA για την αποβολή του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι δεν θα τον έχει διαθέσιμο για τις μάχες με την Μπραν.

Ο captain του «δικεφάλου του βορρά» είχε αποβληθεί στο 89ο λεπτό του ματς από το οποίο η ελληνική ομάδα «υποχώρησε» στο Conference League, αφού είχε απωθήσει τον Μπιανκόν σε στιγμή έντασης που είχε σημειωθεί.

Αποχωρώντας, φιλούσε το σήμα στη φανέλα μπροστά στους οπαδούς των Βέλγων και η ποινή που καλείται να εκτίσει πλέον έπειτα και από την απόφαση της UEFA, είναι για δυο παιχνίδια.

Συνεπώς, ούτε το βράδυ της Πέμπτης θα είναι παρών στην Τούμπα, ούτε στη ρεβάνς στη Νορβηγία την επόμενη εβδομάδα...

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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