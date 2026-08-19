Ανανέωσε με τη Williams ο Σάινθ με «χρυσό» συμβόλαιο

Ο Κάρλος Σάινθ θα συνεχίσει να αποτελεί το σημείο αναφοράς της Williams, καθώς η ομάδα συμφώνησε με τον Ισπανό οδηγό για την επέκταση της συνεργασίας τους. Η συμφωνία προβλέπει διετή διάρκεια, με τον Σάινθ να παραμένει στην ομάδα και το 2027 και το 2028, ενώ υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης στο τέλος της πρώτης χρονιάς, εφόσον ενεργοποιηθούν οι σχετικές ρήτρες.

Ο Σάινθ θα αμείβεται πλέον με περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που τον τοποθετεί στην ελίτ των πιο ακριβοπληρωμένων οδηγών της Formula 1.

Μόνο οι Μαξ Φερστάπεν, Λιούις Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρκ και Λάντο Νόρις βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή ψηλότερα στη σχετική λίστα. Οι απολαβές του, μάλιστα, αυξάνονται κατά περίπου ένα τρίτο, καθώς μέχρι σήμερα φέρεται να έπαιρνε κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Σάινθ είχε δεχθεί ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Audi, όμως επέλεξε να παραμείνει στο πλάνο της Williams. Ο ίδιος έχει εκφράσει την πίστη του στο project και στην προσπάθεια του Τζέιμς Βόουλς να επαναφέρει την ιστορική ομάδα στις κορυφαίες θέσεις.

Η Williams προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν το 2025, όταν ο Σάινθ πανηγύρισε δύο βάθρα σε Grand Prix και μία τρίτη θέση σε Sprint, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

sport-fm.gr