Ρένος Δημητριάδης: «Χρειαζόμαστε υποστήριξη από τον κόσμο»

Ρένος Δημητριάδης: «Χρειαζόμαστε υποστήριξη από τον κόσμο»

Σε ρυθμούς Αλβανίας η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ενόψει των δύο αγώνων για τα play-offs του UEFA Women's Nations League.

Την ερχόμενη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο πρώτος αγώνας και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, περιμένει έντονη υποστήριξη από τους φιλάθλους στην προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο της ανόδου σε μεγαλύτερη κατηγορία.

«Είναι ένας ιστορικός σταθμός για την Εθνική μας, ιστορικός σταθμός για τις ποδοσφαιρίστριες μας. Χρειαζόμαστε όλη την υποστήριξη που μπορούμε να έχουμε από τον κόσμο. Σ

ίγουρα είναι δύσκολα παιχνίδια με αντίπαλο μία ομάδα που αγωνιζόταν σε πιο ψηλή κατηγορία. Αυτά που έδειξαν όμως οι ποδοσφαιρίστριες μας στην τελευταία διοργάνωση, μας αφήνουν ελπίδες», τονίζει ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής και συνεχίζοντας προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Πρώτος μας στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα στην Κύπρο ώστε στις 28 Οκτωβρίου στον επαναληπτικό στην Αλβανία, να έχουμε περισσότερες ελπίδες για να υλοποιήσουμε το μεγάλο μας στόχο».

Οι αγώνες μας με την Αλβανία θα μεταδοθούν απευθείας από το ΡΙΚ. Ελεύθερη είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου.

Την προσπάθεια της Εθνικής μας στον αγώνα της 24ης Οκτωβρίου στηρίζει η COWIN.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρένου Δημητριάδη

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβαστε ακομη