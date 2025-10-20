Βατούτιν: «Το ΝΒΑ Europe μοιάζει με προσπάθεια κλοπής της επιτυχίας της Ευρωλίγκας»

Ο Αντρέι Βατούτιν θεωρεί πως η έλευση του ΝΒΑ Europe μοιάζει με προσπάθεια εκμετάλλευσης της εμπορικής επιτυχίας της Ευρωλίγκας και θεωρεί πως μόνο κακό θα κάνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πάντως ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που παραμένει μέτοχος της Euroleague, δηλώνει ανοιχτός σε συνεργασία με το ΝΒΑ. Αναλυτικά, σε άρθρο του στον ρωσικό Τύπο αναφέρει:

«Τα σχέδια για το ΝΒΑ Europe μοιάζουν πλέον κυριολεκτικά με μια προσπάθεια κλοπής μιας ταχέως αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Άλλωστε, πριν από περίπου 10 χρόνια, η Euroleague δεν είχε καμία αγοραία αξία, σήμερα το brand της αποτιμάται σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, και αυτό το μάθαμε κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαπραγματεύσεων με πιθανούς επενδυτές. Και η λίγκα έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για να τριπλασιάσει αυτή την αξία τα επόμενα πέντε χρόνια... Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Euroleague είναι αυτή τη στιγμή η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη αθλητική διοργάνωση στον πλανήτη όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοτικότητα.

Η συνεργασία με το NBA είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Ξέρουν πώς να διευθύνουν μια επιχείρηση και κατανοούν τις ανάγκες των φιλάθλων. Αν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία, αυτό θα ήταν υπέροχο. Ταυτόχρονα, οι Αμερικανοί εταίροι τους δεν έχουν μαγικό ραβδί. Δεν θα μπορούν να μετατρέψουν τους ευρωπαϊκούς συλλόγους σε franchise με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν μπορούν να δώσουν στους παίκτες συμβόλαια 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή να εξασφαλίσουν τεράστιες χορηγίες και τηλεοπτικές συμφωνίες. Είναι απίθανο η FIBA να προσφέρει παρόμοια εργαλεία, καθώς τα ετήσια έσοδά της από όλες τις διοργανώσεις, τις εθνικές ομάδες και τους συλλόγους είναι περίπου ίδια με αυτά της EuroLeague - και δεν αυξάνονται. Επιπλέον, το NBA είχε ήδη ένα ανεπιτυχές πρότζεκτ στην Αφρική, το οποίο ήταν ασύμφορο και σύντομα θα καταργηθεί.

Ωστόσο, εάν η νέα διοργάνωση σχηματιστεί χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague, σίγουρα θα ήταν μια κακή εξέλιξη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα αποκλειστικά εμπορικό έργο, που επικεντρώνεται σε οικονομικά πλούσιες αγορές, αγνοεί τις μακροχρόνιες παραδόσεις και τα συμφέροντα της βάσης των οπαδών και ουσιαστικά αποκλείει, για παράδειγμα, τη Σερβία και τη Λιθουανία από την κορυφαία σκηνή μπάσκετ. Θα υπήρχε επίσης διαίρεση του κοινού - παγκοσμίως, αλλά και εντός μεμονωμένων πόλεων - καθώς υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία τμημάτων μπάσκετ εντός ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπου ανεξάρτητα σωματεία μπάσκετ λειτουργούν ήδη με επιτυχία.Είναι σαφές ότι αν σχηματιστεί ένα ευρωπαϊκό NBA χωρίς την Euroleague, η ίδια η Euroleague θα επιβιώσει — θα διατηρήσει τους υπόλοιπους συλλόγους. Και θα έχουμε μια άλλη πηγή διχασμού, η οποία διαλύει το μπάσκετ. Αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ανάπτυξη του αθλήματος — κάτι που ήδη βλέπουμε, και συνεχίζουμε να βλέπουμε, στη σύγκρουση μεταξύ της Euroleague και της FIBA. Παρεμπιπτόντως, για τη FIBA, η συνεργασία με το NBA είναι επί του παρόντος ένας τρόπος για να ενισχύσει τη θέση της σε μια σύγκρουση που απέχει πολύ από την επίλυση.Εξαιτίας όλων αυτών, οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague προσπαθούν να παρουσιαστούν μοναδικά σε σχέση με αυτό το έργο. Εννέα από τους 13 συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της ΤΣΣΚΑ, έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες για παρατάσεις αδειών, και οι υπόλοιποι τέσσερις θα ανακοινωθούν αργότερα. Για να είμαστε δίκαιοι, οι συζητήσεις αυτών των συλλόγων για το δικό τους μέλλον θολώνουν κάπως τη συνολική στάση της Euroleague, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρές αποφάσεις, επομένως η καθυστέρηση είναι κατανοητή. Δεν θα περιγράψω την πρόταση που υπέβαλαν οι σύλλογοι και η λίγκα — έχει ήδη ανακοινωθεί στην επίσημη δήλωση. Ελπίζω ότι θα γίνει η βάση για παραγωγική συνεργασία. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες και σίγουρα δεν θέλουμε να περιμένουμε στην ουρά για να μας επιλέξει κάποιος για να συμπεριληφθεί στο τουρνουά.Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τις πιθανότητες συμμετοχής της ΤΣΣΚΑ σε μια νέα (ή υπάρχουσα) διοργάνωση. Ελπίζουμε ότι, εάν διευκρινιστεί η γεωπολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και τον κόσμο, θα επιτευχθούν ορισμένες συμφωνίες και θα επιλυθούν οι συγκρούσεις, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη συμμετοχή της ΤΣΣΚΑ με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με συναδέλφους από την Ευρωλίγκα, οι οποίοι ασχολούνται και είναι αφοσιωμένοι στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το NBA και άλλους τομείς που αφορούν το μέλλον της υπάρχουσας διοργάνωσης. Έχω ήδη πει αρκετές φορές ότι ακόμη και αυτή η συνεργασία με την Ευρωλίγκα είναι χρήσιμη τώρα και μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο για την ΤΣΣΚΑ αλλά και για όλους τους ρωσικούς συλλόγους στο μέλλον».