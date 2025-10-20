ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτοί σφυρίζουν στο Κύπελλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυτοί σφυρίζουν στο Κύπελλο

Οι διαιτητές των αγώνων της Τετάρτης.

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της Α’ Φάσης του  Κυπέλλου Coca – Cola που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη.

Το πρόγραμμα και οι ορισμοί:

Τετάρτη, 22.10.2025 / 17:00 (απευθείας από τη Cytavision)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ          

Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

Τετάρτη, 22.10.2025 / 19:00 (απευθείας από τη Cytavision)

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Στάδιο: Αλφαμέγα           

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

Τετάρτη, 22.10.2025 / 19:00 (απευθείας από τη Cablenet)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ    

Στάδιο: ΓΣΠ        

Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Τσαμπάλας Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μενέλαος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση από ΜακΚίοουν και Ντάγκλας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Ο Ράιαν Μα(γ)έ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλοπ για την απώλεια του Ζότα: «Κάθε μέρα βλέπουν το σημείο που κάποτε μιλούσαν μαζί του...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πιθανότερη ημερομηνία της επιστροφής της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βατούτιν: «Το ΝΒΑ Europe μοιάζει με προσπάθεια κλοπής της επιτυχίας της Ευρωλίγκας»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτοί σφυρίζουν στο Κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Προσγειώθηκε στο Αλμάτι η αποστολή - Καταλήγει στην ενδεκάδα ο Καρσέδο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ηρακλής: «Άνοιγμα των συνομιλιών των 6 παικτών της Καβάλας και παραγόντων - Περίεργα περιστατικά στο ημίχρονο»

Ελλάδα

|

Category image

Και επισήμως στον τελικό του Παγκοσμίου των κρίκων ο Πετρούνιας για 7η φορά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Οι σίγουροι απόντες με Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ιστορικό επίτευγμα της Ίντερ στο «Ολίμπικο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάνει ο Χαραλάμπους

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μικρή άνοδος για Σάκκαρη, πτώση για Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Οι υποψήφιοι ΜVP και τα υποψήφια καλύτερα τέρματα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρένος Δημητριάδης: «Χρειαζόμαστε υποστήριξη από τον κόσμο»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη