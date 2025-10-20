Αυτοί σφυρίζουν στο Κύπελλο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι διαιτητές των αγώνων της Τετάρτης.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη.
Το πρόγραμμα και οι ορισμοί:
Τετάρτη, 22.10.2025 / 17:00 (απευθείας από τη Cytavision)
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Τετάρτη, 22.10.2025 / 19:00 (απευθείας από τη Cytavision)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
Τετάρτη, 22.10.2025 / 19:00 (απευθείας από τη Cablenet)
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Τσαμπάλας Ανδρέας
AVAR: Αντωνίου Μενέλαος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης