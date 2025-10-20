Αυτοί σφυρίζουν στο Κύπελλο

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη.

Το πρόγραμμα και οι ορισμοί:

Τετάρτη, 22.10.2025 / 17:00 (απευθείας από τη Cytavision)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Τετάρτη, 22.10.2025 / 19:00 (απευθείας από τη Cytavision)

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Τετάρτη, 22.10.2025 / 19:00 (απευθείας από τη Cablenet)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Τσαμπάλας Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μενέλαος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης