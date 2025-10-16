Προετοιμασία Εθνικής Νεανίδων για φιλικούς αγώνες στο Σαν Μαρίνο

Τα δύο φιλικά θα δώσουν την ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία για χρήσιμα συμπεράσματα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις μας.

Η Κύπρος θα λάβει μέρος στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας (Round 1) μαζί με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αρμενία. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

Την ερχόμενη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου θα γίνει η πρώτη προπόνηση στο Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου και ώρα 15:30.

Η αποστολή θα αναχωρήσει με προορισμό το Σαν Μαρίνο την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και το πρώτο φιλικό θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου. Το δεύτερο φιλικό θα γίνει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Από τον προπονητή της Εθνικής μας Σάββα Σοφοκλέους στην προετοιμασία κλήθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Apollon Ladies: Έλενα Μιχαήλ, Παναγιώτα Μακρίδη, Παναγιώτα Φωτίου, Χαρίκλεια Γεωργίου, Χριστίνα Ξενοφώντος

Bristol Rovers: Gracie Samantha Holmes

Kids Soccer School Εθνικός Άχνας: Γεωργιάνα Τσολιά

SGS College Filton: Βικτώρια Ηβ Βλάχου, Κυριακή Βλάχου

West Ham Ladies: Σοφία Κρις Μυλωνά

ΑΠΟΕΛ: Δέσποινα Πολυβίου

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFS: Δέσποινα Κωνσταντινίδη, Θεοφανώ Χρυσάνθου, Μαρία Ελένη Λουκά, Ραφαηλία Χριστοδούλου

Ομόνοια Λευκωσίας: Άννα Ματσουκάρη, Βερόνικα Αντωνία Χατζηχριστοδούλου, Εστέλα Ελευθερίου, Μαρίνα Κωνσταντίνου

Πάφος FC: Μελίνα Βαλιαντή