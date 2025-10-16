ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προετοιμασία Εθνικής Νεανίδων για φιλικούς αγώνες στο Σαν Μαρίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προετοιμασία Εθνικής Νεανίδων για φιλικούς αγώνες στο Σαν Μαρίνο

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει η Εθνική μας ομάδα Νεανίδων Κ-19 ενόψει των δύο φιλικών αγώνων που θα δώσει εκτός έδρας με αντίπαλο το Σαν Μαρίνο.

Τα δύο φιλικά θα δώσουν την ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία για χρήσιμα συμπεράσματα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις μας.

Η Κύπρος θα λάβει μέρος στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας  (Round 1) μαζί με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αρμενία. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

Την ερχόμενη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου θα γίνει η πρώτη προπόνηση στο Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου και ώρα 15:30.

Η αποστολή θα αναχωρήσει με προορισμό το Σαν Μαρίνο την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και το πρώτο φιλικό θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου. Το δεύτερο φιλικό θα γίνει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Από τον προπονητή της Εθνικής μας Σάββα Σοφοκλέους στην προετοιμασία κλήθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Apollon Ladies: Έλενα Μιχαήλ, Παναγιώτα Μακρίδη, Παναγιώτα Φωτίου, Χαρίκλεια Γεωργίου, Χριστίνα Ξενοφώντος

Bristol Rovers: Gracie Samantha Holmes

Kids Soccer School Εθνικός Άχνας: Γεωργιάνα Τσολιά

SGS College Filton: Βικτώρια Ηβ Βλάχου, Κυριακή Βλάχου

West Ham Ladies: Σοφία Κρις Μυλωνά

ΑΠΟΕΛ: Δέσποινα Πολυβίου

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFS: Δέσποινα Κωνσταντινίδη, Θεοφανώ Χρυσάνθου, Μαρία Ελένη Λουκά, Ραφαηλία Χριστοδούλου

Ομόνοια Λευκωσίας: Άννα Ματσουκάρη, Βερόνικα Αντωνία Χατζηχριστοδούλου, Εστέλα Ελευθερίου, Μαρίνα Κωνσταντίνου

Πάφος FC: Μελίνα Βαλιαντή

Κατηγορίες

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο προπονητής του Μαρόκου σήκωσε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μιλήσαμε με τον Λεσόρ αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η «Ψαθαρκά» επιστρέφει στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην ΑΕΛ η ΚΟΠ (Ανακοίνωση)

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το ματς με ΠΑΕΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τα κεφάλια μέσα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα/21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι: «Δεν είχαμε ιδέα τι θα ερχόταν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι πινελιές του Φανγκέιρο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Προετοιμασία Εθνικής Νεανίδων για φιλικούς αγώνες στο Σαν Μαρίνο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Αρέσει στην Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς για αντι-Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ, Πέλκα η προπόνηση - Μπαίνει και ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Μάλκολμ Μπρόγκντον!

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνα από την προπόνηση της Ομόνοιας ενόψει ΕΝ Ύψωνα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δημήτρης Κουμής: «Ο Σύνδεσμος Διαιτητών δεν πέθανε – Αναγεννιέται»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η AEL Novibet Arena είναι γεγονός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη