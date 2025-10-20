Το ιστορικό επίτευγμα της Ίντερ στο «Ολίμπικο»

Το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Serie A βάφτηκε νερατζούρο. Το γρήγορο γκολ του Μπονί ήταν αρκετό για την Ίντερ, ώστε να νικήσει εκτός έδρας με σκορ 1-0 της Ρόμα. Πλέον, οι δύο ομάδες και η Νάπολι ισοβαθμούν στη 2η θέση, όντας στο -1 από την πρωτοπόρο Μίλαν.

Αυτή η νίκη σηματοδότησε και ένα εκπληκτικό ρεκόρ για την Ίντερ, η οποία έχει κάνει… δεύτερο σπίτι της το «Ολίμπικο».

Συγκεκριμένα, η Ίντερ μετράει πέντε διαδοχικά «διπλά» στην έδρα της Ρόμα, έχοντας σκοράρει 11 τέρματα και δεχτεί μόλις 2.

Οι «νερατζούρι» γίνονται η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Serie A με πέντε σερί νίκες στο «Ολίμπικο» απέναντι στους «τζαλορόσι». Κανείς άλλος δεν το έχει καταφέρει και αντιλαμβάνεται κανείς τη σπουδαιότητα του επιτεύγματος.