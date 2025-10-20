Και επισήμως στον τελικό του Παγκοσμίου των κρίκων ο Πετρούνιας για 7η φορά

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για έβδομη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται φέτος στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, διεκδικώντας ακόμη ένα μετάλλιο στη λαμπρή του πορεία.

Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς στο πρόγραμμά του το Σάββατο (19/10), εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον τελικό, η οποία επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωση των προκριματικών την Κυριακή (20/10).

Ο Πετρούνιας πέρασε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία και την Παρασκευή (24/10) θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα — έχοντας ήδη στην κατοχή του τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023).