Προσγειώθηκε στο Αλμάτι η αποστολή - Καταλήγει στην ενδεκάδα ο Καρσέδο

Έφτασε γύρω στις 13:30 στο Αλμάτι η αποστολή της Πάφος FC για τον αυριανό αγώνα με την Καϊράτ (19:45), παιχνίδι που εντάσσεται στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της Legue Phase του Champions League.

Οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν τις απαραίτητες ανάσες και το απόγευμα (17:30) θα προπονηθούν για πρώτη και τελευταία φορά στο γήπεδο Central Stadium, όπου θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Ο Χουάν Κάρλος Καρδέσο, αν δεν το έχει ήδη πράξει, θα καταλήξει στο τελικό του πλάνο ενόψει του αυριανού αγώνα, στον οποίο οι κυανόλευκοι θα κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη σε αυτή τη φάση.