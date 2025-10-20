Cyprus League by Stoiximan: Οι υποψήφιοι ΜVP και τα υποψήφια καλύτερα τέρματα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με τον Stoiximan, συνεχίζουν την ανάδειξη του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή και του καλύτερου τέρματος κάθε μήνα στην Cyprua League by Stoiximan.

Η ψηφοφορία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και οι κορυφαίοι θα προκύπτουν από τις ψήφους των φιλάθλων.

Κάθε μήνα, επιτροπή αποτελούμενη από τους προπονητές των Εθνικών ομάδων Ανδρών και Ελπίδων, Απόστολο Μάντζιο και Κωνσταντίνο Μακρίδη, τον τεχνικό διευθυντή της ΚΟΠ Σάββα Κωνσταντίνου και τον εκπαιδευτή της σχολής προπονητών Μάριο Κωνσταντίνου, επιλέγουν τους τέσσερις υποφήφιους καλύτερους ποδοσφαιριστές του μήνα και τα τέσσερα υποψήφια καλύτερα τέρματα και ο νικητής σε κάθε κατηγορία θα αναδεικνύεται από τις ψήφους των φιλάθλων.

Μέσω της ιστοσελίδα της βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τον MVP για τους μήνες Αύγουστο-Οκτώβριο καθώς και για το καλύτερο τέρμα αυτής της περιόδου.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Υποψήφιοι MVP είναι οι Σεμέδο (Ομόνοια Λευκωσίας), Σταφυλίδης (ΑΠΟΕΛ), Αντερέγκεν (Εθνικός) και Κορρέια (Άρης). 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Τα υποψήφια καλύτερα τέρματα πέτυχαν ο Ανδρέας Αθανασίου (Ακρίτας), Πάβελ Ζάπελιν (Ακρίτας), Ευάγγελος Ανδρέου (Ομόνοια Λ.) και Ίντζια (Ολυμπιακός).

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

