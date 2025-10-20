Παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση από ΜακΚίοουν και Ντάγκλας

Με ακόμη δύο παγκόσμια ρεκόρ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στο Γουέστμοντ των ΗΠΑ, ο δεύτερος αγώνας της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης σε 25άρα πισίνα. Η μονομαχία της Κέιλι ΜακΚίοουν με τη Ρέγκαν Σμιθ στον τελικό των 200μ. ύπτιο έφερε και τις δύο κάτω από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ (1:58.04 από τον περασμένο Δεκέμβριο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης), με την Αυστραλή Ολυμπιονίκη να το ανακτά, τερματίζοντας σε 1:57.87, έναντι 1:57.91 της Αμερικανίδας.

Παράλληλα, πολύ μεγάλο ρεκόρ πέτυχε στα 100μ. ελεύθερο η Αμερικανίδα Κέιτι Ντάγκλας, η οποία κέρδισε τον τελικό σε 50.19 και «έσβησε» το 50.25 της Αυστραλής Κέιτ Κάμπελ, το οποίο κρατούσε οκτώ χρόνια (από το 2017).

Στους αγώνες συμμετείχαν και δύο Έλληνες κολυμβητές που σπουδάζουν στις ΗΠΑ. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης έκανε αρκετά καλή εμφάνιση, τόσο στα 200μ. ύπτιο (16ος με 1:57.26) όσο και στα 100μ. ύπτιο (19ος με 53.06), ενώ αγωνίστηκε επίσης στα 100μ. ελεύθερο (50ος με 49.76) και στα 50μ. ύπτιο (260ς με 24.76). Με τη σειρά του, ο Σπύρος Κρανιάς κατετάγη 22ος στα 100μ. πρόσθιο με 1:01.12 και 21ος στα 50μ. πρόσθιο με 27.49.

Η σειρά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου, στο Τορόντο.