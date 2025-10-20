Η πιθανότερη ημερομηνία της επιστροφής της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου!

Δεν αργεί να μπει στο… σπίτι της η Μπαρτσελόνα! Η La Liga ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος στην οποία οι Καταλανοί θα φιλοξενήσουν την Μπιλμπάο, με την τοποθεσία ακόμα να μην έχει οριστεί.

Βέβαια, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα εργάζονται ώστε το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι το πρώτο στο Καμπ Νου, παρόλα αυτά όλα θα εξαρτηθεί από τους τεχνικούς του δημοτικού συμβουλίου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δηλαδή αν θα χορηγήσουν την πρώτη άδεια μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και επισκευές.

Αν δεν πάρουν στην Μπαρτσελόνα την πρώτη άδεια, τότε το ματς με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ. Οι επόμενες πιθανές ημερομηνίες για να επιστρέψει η Μπάρτσα σπίτι της είναι είτε στις 29/30 Νοεμβρίου κόντρα στην Αλαβές, είτε στις 3 Δεκεμβρίου κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πηγή: sport-fm.gr