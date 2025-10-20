Μπαρτσελόνα: Οι σίγουροι απόντες με Ολυμπιακό

Το απουσιολόγιο του Χάνσι Φλικ για την εντός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League δεν άλλαξε.

Στην τελευταία προπόνηση της Μπαρτσελόνα, η οποία διεξάγεται αυτή την ώρα, δεν συμμετέχουν οι Φεράν Τόρες και Ραφίνια. Κάτι που σημαίνει πως αμφότεροι θα είναι οριστικά εκτός αποστολής για τον αυριανό αγώνα, ενώ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή.

Ασφαλώς, δεν υπολογίζονται ούτε οι Γκαρσία, Όλμο, Λεβαντόφσκι, Γκάβι και Τερ Στέγκεν, με τον Γερμανό τεχνικό να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς επτά ποδοσφαιριστές.

Από την προπόνηση απουσίασε και ο Κρίστενσεν λόγω ίωσης, ωστόσο οι Ισπανοί δημοσιογράφοι θεωρούν πιθανή την παρουσία του στο ματς με τους Πειραιώτες.