Μπαρτσελόνα: Οι σίγουροι απόντες με Ολυμπιακό

Οριστικά χωρίς τους Ραφίνια και Φεράν Τόρες θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το απουσιολόγιο του Χάνσι Φλικ για την εντός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League δεν άλλαξε.

Στην τελευταία προπόνηση της Μπαρτσελόνα, η οποία διεξάγεται αυτή την ώρα, δεν συμμετέχουν οι Φεράν Τόρες και Ραφίνια. Κάτι που σημαίνει πως αμφότεροι θα είναι οριστικά εκτός αποστολής για τον αυριανό αγώνα, ενώ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή.

Ασφαλώς, δεν υπολογίζονται ούτε οι Γκαρσία, Όλμο, Λεβαντόφσκι, Γκάβι και Τερ Στέγκεν, με τον Γερμανό τεχνικό να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς επτά ποδοσφαιριστές.

Από την προπόνηση απουσίασε και ο Κρίστενσεν λόγω ίωσης, ωστόσο οι Ισπανοί δημοσιογράφοι θεωρούν πιθανή την παρουσία του στο ματς με τους Πειραιώτες.

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

