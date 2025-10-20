ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Ο Ράιαν Μα(γ)έ!

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του έβαλε ο Ράιαν Μαέ στην νίκη - ανατροπή της Ομόνοιας στο «Αμμόχωστος» κόντρα στην Freedom24 Krasava ENY.

Με γκολ και ασίστ, ο επιθετικός της Ομόνοιας συνέβαλε τα μέγιστα στο πέρασμα με 2-1 από την Λάρνακα.

Ο Μαέ σκόραρε στο 75ο λεπτό κάνοντας το 1-1 για την Ομόνοια ενώ στο 89΄έδωσε την ασίστ στον Χατζηγιοβάνη ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-2 για τους πράσινους.

Η ενέργεια του στην φάση του δεύτερου γκολ της Ομόνοιας ήταν όλα τα λεφτά. Κερδίζοντας την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής χάρισε σε όλους μια στιγμή μαγείας αποφεύγοντας όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του πριν βγάλει την κάθετη στον Ελλαδίτη που σκόραρε.

Στο πιο κάτω βίντεο που ανέβασε η Ομόνοια στον λογαριασμό της μπορείτε να δείτε την φοβερή του ενέργεια:

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη