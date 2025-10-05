Νικηφόρο ξεκίνημα για Apollon Ladies και Ομόνοια Λευκωσίας

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 - 2026 που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή πέντε ομάδων.

Η Φρίτα, πρώτη σκόρερ στο περσινό Πρωτάθλημα, πέτυχε το πρώτο τέρμα της χρονιάς στη νίκη των Apollon Ladies επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας WFC στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς με 4-0.

Άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό και στο 43ο λεπτό η Μαριάμ Γιουνούς πέτυχε το 2-0, αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. Το 3-0 πέτυχε στο 53ο λεπτό η Αν Χίγκινς και στο 82ο λεπτό η Μαριλένα Γεωργίου διαμόρφωσε το 4-0.

Στο Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωρίου Νήσου «Θεοδώρειον», στον αγώνα που μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision, η Ομόνοια Λευκωσίας μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του Super Cup νίκησε 3-0 την Lakatamia FC.

Το σκορ άνοιξε στο 52ο λεπτό η Σουϊπατού Μοχάμετ, το 2-0 έγινε με αυτογκόλ της Γρηγορίου στο 70ο λεπτό και στο 78ο λεπτό η Έμερτον διαμόρφωσε το 3-0.

Ρεπό για τον Άρη Λεμεσού, που θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στις 12 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ομόνοια στο Δημοτικό Στάδιο Γερμασόγειας.