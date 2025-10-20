Ηρακλής: «Άνοιγμα των συνομιλιών των 6 παικτών της Καβάλας και παραγόντων - Περίεργα περιστατικά στο ημίχρονο»

Ο Ηρακλής την 7η αγωνιστική της Super League 2 θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου, με τον Γηραιό να βγάζει ανακοίνωση ενόψει του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Γηραιός αναφέρεται στο ματς της Νίκης με την Καβάλα και στην απομάκρυνση έξι ποδοσφαιριστών.

Επιπλέον, ζητάει το άνοιγμα των τηλεφωνικών συνομιλιών των παικτών και την παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προβληματισμό για πολλούς λόγους έχει δημιουργήσει η άμεση διακοπή των συμβολαίων έξι ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Καβάλας μετά από το περίεργο αποτέλεσμα που έφερε η συγκεκριμένη ΠΑΕ.

Επίσης, περίεργα περιστατικά συνέβησαν στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με την ΠΑΕ Νίκη Βόλου.

Πιστεύουμε μόνο τα επιβεβαιωμένα γεγονότα, ακούμε τις φήμες, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και δείχνουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία του Πρωταθλήματος, όπως, άλλωστε, πάντα πράττουν.

Το άνοιγμα των τηλεφωνικών συνομιλιών των έξι (6) παικτών [και, ενδεχομένως (!) κάποιων παραγόντων] και η παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών είναι μία δοκιμασμένα αποτελεσματική λύση».

Πηγή: sport-fm.gr