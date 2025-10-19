Η ακαδημία ποδοσφαίρου που έδωσε ζωή στην Πιτσιλιά!

Μέσα στο χιόνι και το τσουχτερό κρύο των ορεινών χωριών, γεννήθηκε μια ιδέα γεμάτη ζεστασιά. Εμπνευστής της ο εφημέριος Νικόλαος στον Άγιο Θεόδωρο, ο οποίος έβλεπε τα παιδιά της περιοχής να ταλαιπωρούνται προκειμένου να φτάσουν στις πόλεις για τις προπονήσεις. Το όραμά του αγκάλιασε ο Άγγελος Καλλένος και από τον Οκτώβριο του 2023 άρχισε να «χτίζεται» με πολύ κόπο και μεράκι μια ποδοσφαιρική ακαδημία στον Άγιο Ιωάννη που ένωσε την Πιτσιλιά, από τον Αγρό και τον Άγιο Θεόδωρο μέχρι την Κυπερούντα, το Παλαιχώρι, το Πολύστυπο, τις Δύμες και το Πελένδρι. Έτσι, εκτός από την ακαδημία καλαθόσφαιρας στον Αγρό, η στρογγυλή θεά συνέβαλε περαιτέρω στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των χωριών.

Ο Άγγελος Καλλένος, κάτοχος του UEFA A και UEFA A Goalkeeper, ο οποίος εργάζεται ως προπονητής τερματοφυλάκων στην ομάδα U19 του ΑΠΟΕΛ, με θητεία σε Εθνικό Λατσιών, Χαλκάνορα, Ολυμπιακό, Διγενή Μόρφου, Δόξα και ΑΕΖ, αποδέχθηκε την πρόταση και μαζί με τους συνεργάτες του, Μαρία Παναγιώτου και Χρίστο Βύρα, έστησε ένα αθλητικό πρότυπο και κοινωνικό κύτταρο στην περιοχή υπό την αιγίδα του Κέντρου Νεότητας Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς που φέρει και την ονομασία της ακαδημίας. Σήμερα, η ακαδημία αριθμεί γύρω στα 60 παιδιά, που προπονούνται με ενθουσιασμό και αφοσίωση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Γήπεδο», ο υπεύθυνος της ακαδημίας Άγγελος Καλλένος, μιλά για το πώς ξεκίνησαν όλα, τις προκλήσεις των πρώτων μηνών, τη φιλοσοφία της ακαδημίας, την αξία του χαρακτήρα, καθώς και για τη μεγάλη ανάγκη να στηριχθούν έμπρακτα τέτοιες προσπάθειες στα απομακρυσμένα σημεία της Κύπρου.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της ακαδημίας στην περιοχή της Πιτσιλιάς;

«Ήταν μια πρωτοβουλία του πάτερ Νικόλαου, ο οποίος έχει τρία παιδιά και τα έπαιρνε σε ακαδημίες στη Λεμεσό. Ήθελε να δημιουργήσουμε μια ακαδημία για να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά στα χωριά γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στο να μεταφέρονται στη Λευκωσία, Λεμεσό, με όλες τις αντίξοες συνθήκες, όπως χιόνια, κρύο, μακρινές αποστάσεις. Έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με αυτή την ιδέα».

Ποιο ήταν το κίνητρο για να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόταση που σας έγινε;

«Στην αρχή, αν και μου άρεσε η ιδέα, δίσταζα λόγω της μεγάλης απόστασης γιατί υποχρεωτικά έπρεπε να πηγαινοέρχομαι από τη Λευκωσία στον Αγρό, στον Άγιο Ιωάννη και στον Άγιο Θεόδωρο. Όμως, μετά από λίγους μήνες αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόταση, διότι στην ουσία θα έκανα ένα κοινωνικό έργο, με το οποίο θα βοηθούσα αρκετά παιδιά να ασχοληθούν με ένα άθλημα που ίσως να μην είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν. Θέλουμε να ενώσουμε τα παιδιά και να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο».

Πόσα παιδιά συμμετέχουν σήμερα στην ακαδημία, ποιες ηλικίες καλύπτετε και σε ποια πρωταθλήματα αγωνίζεστε;

«Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 60 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ενώ διαθέτουμε τμήματα των ηλικιών 2010, 2012, 2014, 2015 και 2017. Στο φετινό πρωτάθλημα θα συμμετέχουμε στα Grassroots Λευκωσίας με τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες»

Σε ποιο γήπεδο πραγματοποιούνταν οι προπονήσεις στην αρχή;

«Όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε, είχαμε στη διάθεσή μας ένα πολύ μικρό γήπεδο στον Άγιο Ιωάννη, το οποίο η κοινότητα είχε φτιάξει με πλαστικό γρασίδι για να παίζουν τα παιδιά. Όταν πήγαμε στον τότε κοινοτάρχη, μας δέχτηκε απλόχερα και μας είπε εννοείται ότι πρέπει να κάνετε μια ακαδημία στο χωριό και θα σας παραχωρήσουμε το γήπεδο. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε τις προπονήσεις. Το κέντρο νεότητας Αγίου Ιωάννη από τότε μας στηρίζει με όλους τους τρόπους!».

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ακαδημίας;

«Τον πρώτο χρόνο ξεκινήσαμε με εφτά παιδιά και μέσα σε έναν μήνα αυξήθηκαν σε 40! Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα ήταν το γήπεδο αφού αυτό που είχαμε στη διάθεσή μας είχε διαστάσεις mini football και ήταν δύσκολο. Για παράδειγμα υπήρχαν μέρες που είχαμε την ίδια ώρα περίπου 25 παιδιά! Επειδή υπάρχει ένα κοινοτικό γήπεδο στον Άγιο Ιωάννη αποφασίσαμε και πηγαίναμε και κάναμε προπόνηση στο χώμα. Αν και τα παιδιά δεν μας έκαναν παράπονα, εντούτοις ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα σε πρώτο στάδιο».

Βρήκατε λύση σε αυτό το πρόβλημα;

«Σε πρώτη φάση αυξήσαμε τα τμήματά μας για να μπορούν να χωριστούν τα μωρά σε περισσότερες ηλικίες. Συνεπώς, επειδή την πρώτη χρονιά μόνο προπονήσεις κάναμε και φιλικά, το πρόγραμμα βγήκε. Τη δεύτερη χρονιά πάλι αυξήσαμε τα γκρουπ, για να μπορέσουμε να κάνουμε προπονήσεις, ενώ συμμετείχαμε για πρώτη φορά στα Grassroots Λευκωσίας. Όμως και εδώ αντιμετωπίσαμε πρόβλημα που ήταν το μεταφορικό. Δεν ήταν εύκολο οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά στους αγώνες και έτσι διευθετούσαμε λεωφορεία. Έτσι ξεκίνησαν τα μεγάλα έξοδα. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε εν μέρει πέρσι με τη συνδρομή των γονιών και μερικών μικρών χορηγών και έτσι βγάλαμε τη χρονιά. Φέτος τα παιδιά είναι περισσότερα σε σχέση με πέρσι, από 40 έγιναν 60. Ευτυχώς, όμως, έχουμε την τιμή φέτος να συνεργαζόμαστε με τη McDonald's Κύπρου, που θα είναι ο μεγάλος μας χορηγός, ενώ αν λάβουμε υπόψη και τη βοήθεια του Κέντρου Νεότητας και άλλων μικρών χορηγών, τους οποίους προσπαθούμε να εξεύρουμε, θεωρούμε ότι θα βγάλουμε τη χρονιά».

Καθώς αυξάνονται τα παιδιά, αυξάνονται και οι ανάγκες. Πού και πόσο συχνά πραγματοποιούνται σήμερα οι προπονήσεις;

«Αυτή τη στιγμή οι προπονήσεις γίνονται δύο φορές την εβδομάδα στον Άγιο Ιωάννη, στο μικρό το γήπεδο, και μια φορά στο Παλαιχώρι, με το οποίο θα έχουμε και μια συνεργασία. Έχουν γύρω στα 15-20 παιδιά, τα οποία θα ενσωματωθούν στην ακαδημία και θα αριθμούμε 60!».

Ποια είναι η φιλοσοφία της ακαδημίας σας; Δίνετε έμφαση σε τεχνική, τακτική, ή ακόμα και σε θέματα προσωπικότητας και νοοτροπίας;

«Ο πρώτος μας στόχος όταν δημιουργήσαμε την ακαδημία ήταν να καταφέρουμε να βγάλουμε σωστούς ανθρώπους για να μπορούν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες. Ήταν και είναι το κυριότερό μας μέλημα. Η νίκη για μας έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θέλουμε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά να έχουν ίσο χρόνο συμμετοχής στα πρωταθλήματα. Πρώτα, λοιπόν, θέλουμε να ‘χτίσουμε’ χαρακτήρες και μετά το αν θα παίξουν ποδόσφαιρο. Διότι χωρίς χαρακτήρες δεν θα μπορείς να έχεις σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία».

Υπάρχει κάποια συνεργασία με τοπικές ομάδες ή συλλόγους για τη συνέχεια της καριέρας των παιδιών;

«Γι’ αυτό υπαγόμαστε στο Κέντρο Νεότητας Αγίου Ιωάννη, που μέχρι πέρσι διέθετε αντρική ομάδα που έπαιζε στο αγροτικό. Φέτος δεν την έχουμε ξεκινήσει ακόμη γιατί τα παιδιά μας είναι σε μικρή ηλικία. Ο στόχος μας σε πρώτη φάση είναι να εξελίξουμε τα παιδιά και σε λίγα χρόνια να δημιουργήσουμε ξανά την ομάδα του χωριού. Εννοείται ότι αν και εφόσον κάποια παιδιά μπορούν να εξελιχθούν, μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες. Είχαμε ήδη κάποιες κρούσεις».

Ποια είναι η γνώμη σας για το επίπεδο του ταλέντου που υπάρχει στην Κύπρο;

«Αν μιλήσουμε γενικότερα, σίγουρα υπάρχει επίπεδο και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη αν δώσουμε περισσότερη έμφαση στις μικρές ηλικίες. Νομίζω οι περισσότεροι δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο να εξελίξουν ταλέντα. Περισσότερο οι ακαδημίες και αναφέρομαι σε όλες, ο στόχος είναι να κερδίσουν ένα τουρνουά και όχι να δημιουργήσουμε ταλέντα. Θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο, φτάνει να το εξελίξουμε».

Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι ακαδημίες στην ανάπτυξή του κυπριακού ποδοσφαίρου;

«Αν δεν υπάρχουν ακαδημίες, ο κορμός δηλαδή, δεν θα αναπτυχθούμε ως Κύπρος. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες και υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να βλέπουμε χιλιάδες Κύπριους ποδοσφαιριστές στην πρώτη κατηγορία».

Πού πιστεύετε ότι εντοπίζεται το βασικό πρόβλημα στην ανάπτυξη των νεαρών;

«Το πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι ότι δεν δίνουν ίσως έμφαση σε όλο τον κύκλο των ποδοσφαιριστών και δίνουν έμφαση πολλές φορές σε ένα – δύο ποδοσφαιριστές και στο τέλος της ημέρας ακόμη και αυτοί μπορεί να μην αναπτυχθούν».

Εννοείται ότι απουσιάζει και η εξατομικευμένη προπόνηση;

«Ναι, δεν υπάρχει τόσο πολύ η εξειδίκευση στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο κάθε παίκτης είναι διαφορετικός χαρακτήρας, έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Αν αυτά δεν τα ανακαλύψει ένας προπονητής, είναι πολύ δύσκολο να εξελίξει έναν ποδοσφαιριστή. Θα εξελιχθεί μέχρι ενός σημείου και σε μια ηλικία και μετά θα χαθεί».

Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ή να αλλάξει για να φτάσουν περισσότεροι τερματοφύλακες στο επαγγελματικό επίπεδο;

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει όλες οι ακαδημίες να έχουν προπονητές τερματοφυλάκων. Επειδή ασχολούμαι χρόνια με το επάγγελμα, πολλές ομάδες δεν έχουν προπονητές τερματοφυλάκων. Αυτό είναι το πρώτο που μας απασχολεί γενικότερα στις ακαδημίες».

Γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό;

«Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν προπονητές τερματοφυλάκων και ίσως τα κίνητρα και για τους προπονητές να μην είναι τόσο μεγάλα. Υπάρχει έλλειψη, έχουμε θέμα. Όταν ένας γονιός παίρνει τον γιο του σε μια ακαδημία και δεν έχει προπονητή τερματοφυλάκων, πώς θα εξελιχθεί σε πρώτη φάση;»

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στην Πολιτεία σχετικά με τη στήριξη που χρειάζονται τα ορεινά χωριά;

«Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι, κι αυτό ήταν το μήνυμά και το δικό μας όταν ξεκινούσαμε, όλα τα μωρά των χωριών, έχουν δικαίωμα να δοκιμάσουν και το ποδόσφαιρο, όπως και το μπάσκετ που υπάρχει στον Αγρό. Θέλουμε η Πολιτεία να σταθεί δίπλα σε αυτά τα χωριά, πρέπει να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν γήπεδα, αθλητικοί χώροι για να βοηθήσουν τα παιδιά να είναι όσο πιο κοντά στον αθλητισμό. Κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα και χρειαζόμαστε στήριξη. Υποχρεωτικά καταφεύγουμε σε γειτονικά γήπεδα να προπονηθούμε και δυστυχώς αυξάνονται τα έξοδα αφού χρειάζονται λεωφορεία να μεταφέρουν τα παιδιά».