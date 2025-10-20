Μικρή άνοδος για Σάκκαρη, πτώση για Τσιτσιπά

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο νούμερο 54 της παγκόσμιας κατάταξης ανέβηκε η Μαρία Σάκκαρη, ενώ υποχώρησε στο 25 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια ακόμη θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 54 στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), ενώ η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ίγκα Σβιάτεκ ν' ακολουθεί. Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.390 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.703

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.863

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.914

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.183

6. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.525

7. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.505

8. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.395

9. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.319

10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.375

...

54. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.116

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην 25η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP. Ο Έλληνας πρωταθλητής και πρώην Νο 3 στον κόσμο, έχει 1.725 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Κάρλος Αλκαράθ με 11.340 βαθμούς, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Γιανίκ Σίνερ με 10.000 βαθμούς. Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.340 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.000

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.930

4. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.645

5. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.580

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.100

7. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.935

8. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.685

9. Τζακ Ντρέιπερ (Βρετανία) 3.590

10. Χόλγκερ Ρούνε (Νορβηγία) 3.180

...

25. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.725

 

 

 

