Το παιχνίδι που χάνει ο Χαραλάμπους

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους συμπλήρωσε απαγορευμένο αριθμό κίτρινων καρτών στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ.

Ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ αποφάσισε να στερηθεί τον ποδοσφαιριστή στον αγώνα της 9ης αγωνιστικής απέναντι στον Ακρίτα.

Συνεπώς, ο άσος των πρασίνων θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για τον κυριακάτικο αγώνα με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (19:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.