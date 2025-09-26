ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια κατέκτησε το Super Cup Γυναικών σε βάρος των Apollon Ladies

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ομόνοια κατέκτησε το Super Cup Γυναικών σε βάρος των Apollon Ladies

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η σεζόν 2025-26 για την Ομόνοια, η οποία επικράτησε με 2-0 των Apollon Ladies στον τελικό του Super Cup Γυναικών, που διεξήχθη στην «AEK Arena».

Οι «πράσινες» παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένες και αποφασισμένες, περιορίζοντας τις κινήσεις της παραδοσιακά ισχυρής επιθετικής γραμμής του Απόλλωνα, ενώ εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν με ουσιαστικότητα.

Το σκορ άνοιξε στο 40ο λεπτό η Παπαδοπούλου, δίνοντας προβάδισμα και ψυχολογικό αέρα στην Ομόνοια πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα της Λευκωσίας διαχειρίστηκε με ωριμότητα το ματς, κρατώντας το προβάδισμα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 82’ η Μοχαμέντ, σφραγίζοντας τον θρίαμβο και βάζοντας το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ σε μια βραδιά επιτυχίας για τις «πράσινες».

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Παρνασσός έσπασε το σερί της Sabbianco Ανόρθωση και πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Χαντμπολ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Κερδίσαμε και για τον Δώρο Ιερόπουλο – Σπουδαία αντίδραση μετά την ήττα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Άρη στον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια κατέκτησε το Super Cup Γυναικών σε βάρος των Apollon Ladies

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Ρωτάτε την ομάδα για το μέλλον μου»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κυρίαρχος ο Άρης, «καθάρισε» τον Εθνικό με τριάρα στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφή Χαραλάμπους στον Ολυμπιακό Λευκωσίας με τη μορφή δανεισμού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τεράστιο πλήγμα με Ζόκε στην ΑΕΛ - Η αποστολή κόντρα στον Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τον Στέφανο Σένσι η «Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η νέα του έδρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Λιόν και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες, καλύτερη μονάχα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου ο Ντιλικίνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι επιλογές των Ρατσκόφ και Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού παρακολουθούν μαζί τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To μηδέν και η επίσκεψη στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη