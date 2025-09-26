Η Ομόνοια κατέκτησε το Super Cup Γυναικών σε βάρος των Apollon Ladies

Οι «πράσινες» παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένες και αποφασισμένες, περιορίζοντας τις κινήσεις της παραδοσιακά ισχυρής επιθετικής γραμμής του Απόλλωνα, ενώ εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν με ουσιαστικότητα.

Το σκορ άνοιξε στο 40ο λεπτό η Παπαδοπούλου, δίνοντας προβάδισμα και ψυχολογικό αέρα στην Ομόνοια πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα της Λευκωσίας διαχειρίστηκε με ωριμότητα το ματς, κρατώντας το προβάδισμα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 82’ η Μοχαμέντ, σφραγίζοντας τον θρίαμβο και βάζοντας το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ σε μια βραδιά επιτυχίας για τις «πράσινες».