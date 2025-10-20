Κλοπ για την απώλεια του Ζότα: «Κάθε μέρα βλέπουν το σημείο που κάποτε μιλούσαν μαζί του...»

Ο Κλοπ αδυνατεί να σκεφτεί πώς θα καταφέρουν άπαντες στη Λίβερπουλ και κυρίως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, να συνηθίσουν το γεγονός πως στ' αποδυτήρια του «Άνφιλντ», αλλά και του προπονητικού κέντρου, η ζωή θα συνεχιστεί βλέποντας καθημερινά το σημείο όπου βρισκόταν ο Ζότα και μιλούσαν όλοι μαζί του...

Στη φοβερή συνέντευξη που παραχώρησε στο Diary of a CEO στον Στίβεν Μπάρτλετ, ο Γερμανός πρώην προπονητής των «κόκκινων» τόνισε για το σοκαριστικό γεγονός του καλοκαιριού και τον αντίκτυπο που είχε αυτό στο κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ:

«Είναι δύσκολο... Κάθε μέρα βρίσκονται σε έναν χώρο που υπήρχε εκεί ο Πορτογάλος. Με τον Μίλνερ δεν ήταν ίδιας ηλικίας, αλλά είχαν "δέσει". Με τον Τσιμίκα ήταν σαν τον πλανήτη Άρη με το φεγγάρι... Και στη Λίβερπουλ πρέπει να βγάλουν απ' έξω το συναισθηματικό κομμάτι και να τον αντικαταστήσουν αγωνιστικά. Είναι πραγματικά δύσκολο...».