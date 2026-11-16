Οι γαλαζοκίτρινοι κάνουν λόγο για ορισμό πρώην ποδοσφαιρίστριας του Άρη ως διαιτητή στο παιχνίδι με την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Αναλυτικά:

Όρισαν πρώην ποδοσφαιρίστρια του Άρη ως διαιτητή στο Άρης-ΑΠΟΕΛ

Ως Τμήμα Γυναικείου Ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, υποβάλαμε επίσημη διαμαρτυρία προς την Επιτροπή Διαιτησίας και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, αναφορικά με τον ορισμό της Άννας Γιώρκα ως διαιτητή στον αγώνα Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ της 8ης Νοεμβρίου 2026, θέτοντας ζήτημα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα της ΚΟΠ, η κ. Γιώρκα ήταν εγγεγραμμένη ποδοσφαιρίστρια του Άρη Λεμεσού την αγωνιστική περίοδο 2023/24, καταγράφοντας 15 συμμετοχές στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών. Θεωρούμε ότι η πρόσφατη αγωνιστική σχέση της με το συγκεκριμένο σωματείο έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί και αξιολογηθεί πριν από τον ορισμό της.

Παράλληλα, μετά τη λήξη του αγώνα καταχωρήθηκε στο σύστημα COMET ως τελικό αποτέλεσμα το 4-1 αντί του ορθού 3-1, καθώς συνυπολογίστηκε τέρμα το οποίο είχε ακυρωθεί ως οφσάιντ. Το λάθος εντοπίστηκε από εκπρόσωπό μας και το φύλλο αγώνα επεστράφη στη διαιτητή προς διόρθωση. Ξεκαθαρίζουμε ότι η συγκεκριμένη ανακρίβεια δεν προβάλλεται από εμάς ως απόδειξη πρόθεσης ή μεροληψίας.

Στην επιστολή μας επικαλούμαστε τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ, τους Κανονισμούς Διαιτησίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας της FIFA, ζητώντας εξηγήσεις για τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίθηκε ενδεδειγμένος ο συγκεκριμένος ορισμός και για τις διασφαλίσεις που εξετάστηκαν προς αποφυγή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Ζητούμε, μεταξύ άλλων, να μην ορίζεται η Άννα Γιώρκα σε αγώνες του Άρη Λεμεσού ή του ΑΠΟΕΛ στο Πρωτάθλημα Γυναικών, καθώς και έγγραφη επιβεβαίωση της διόρθωσης του αποτελέσματος. Παράλληλα, προτείνουμε τη θέσπιση συγκεκριμένης περιόδου αποχής για διαιτητές από αγώνες σωματείων με τα οποία είχαν προηγούμενη αγωνιστική ή διοικητική σχέση.

Εισηγούμαστε επίσης την καθιέρωση υποχρεωτικής δήλωσης των προηγούμενων σχέσεων κάθε διαιτητή με σωματεία και τη διενέργεια σχετικού ελέγχου πριν από κάθε ορισμό, ώστε να υπάρχουν σαφείς και ενιαίοι κανόνες για την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.