Από τη στιγμή που ο τραυματισμός του Κίκο στον αγώνα με την Ομόνοια δεν αποδείχθηκε σοβαρός και έτσι δεν θα χάσει οποιοδήποτε αγώνα, αναμένεται ότι δεν θα σπάσει η τριάδα της Ανόρθωσης στο ερχόμενο παιχνίδι με την Krasava E.N.Y. (23/11, 19:00).

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είναι ένας από τους τρεις που πήραν φανέλα βασικού και στα εννέα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα της Αμμοχώστου και ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής.

Οι άλλοι δύο που αγωνίστηκαν ως βασικοί σε όλα τα ματς της «Κυρίας» είναι οι Ανδρέας Χρυσοστόμου και Κλίφορντ Αμποαγκιέ. Πέραν των τριών, υπάρχει μια λίστα άλλων τριών παικτών με εννέα συμμετοχές, όμως δεν ήταν σε όλα τα παιχνίδια βασικοί.

Ο Στιν Μίντεντορπ μετράει έξι παρουσίες στο αρχικό σχήμα, ο Τάμας Κις πέντε και ο Ράφα Λόπες δύο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια οι προαναφερθέντες παίκτες πέρασαν ως αλλαγή.