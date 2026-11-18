Oι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (18/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όσα περιλαμβάνει το τηλεοπτικό μενού για την Τετάρτη (18/11)
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Απόλλων
Cytavision 5
15:00 Nitto ATP Finals
21:30 Nitto ATP Finals
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - Νίτρα Μπλου Γουίνγκς
Cytavision 7
15:00 88η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Cytavision 8
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Ντζίκι Βαρσοβία
Νοvasports 3
19:30 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα Ολίμπια - Μπούργος
Νοvasports 4
21:30 Μπάσκετ: Mανρέσα - ΠΑΟΚ
Νοvasports 5
19:00 Μπάσκετ: Mπεσίκτας - Ρεάλ
Νοvasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Άρης - Λε Μαν
Νοvasports Start
20:30 Μπάσκετ: Μπόσνα - Λιετκαμπέλις
Cablenet Sports 2
19:45 Ρεάλ - Ίντερ (Γ)
22:00 Τσέλσι - Παρί (Γ)
Cablenet Sports 3
19:45 Χάκεν - Μάντσεστερ Σίτι (Γ)
22:00 Γιουβέντους - Λέουβεν (Γ)