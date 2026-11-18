Δύο σημαντικές εντός έδρας αναμετρήσεις περιλαμβάνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των κυπριακών ομάδων. Η Πετρολίνα ΑΕΚ υποδέχεται στις 19:00 την Dziki Warszawa στο «Κίτιον», ενώ την ίδια ώρα ο Κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί τη Nitra Blue Wings στο «Κώστας Παπαέλληνας», στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup.

Με Dziki στο «Κίτιον» η Πετρολίνα ΑΕΚ

Η πρωταθλήτρια Κύπρου υποδέχεται την πρωτοπόρο του Ε΄ Ομίλου σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Πριν από την έναρξη της 7ης αγωνιστικής, η Dziki Warszawa βρίσκεται στην πρώτη θέση με πέντε νίκες και μία ήττα. Ακολουθούν Ηρακλής Θεσσαλονίκης και Fitness First Würzburg Baskets με τέσσερις νίκες και δύο ήττες, ενώ η Πετρολίνα ΑΕΚ βρίσκεται στο 3-3.

Η ομάδα της Λάρνακας προέρχεται από ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στη Γερμανία, όπου ηττήθηκε με 78-76 από τη Würzburg. Επιστρέφοντας στο «Κίτιον», θα επιδιώξει να επανέλθει στις επιτυχίες και να παραμείνει δυνατά στη διεκδίκηση των πρώτων θέσεων του ομίλου.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ήδη στη φετινή διοργάνωση. Στο παιχνίδι της Βαρσοβίας η Dziki είχε επικρατήσει με 94-80, έχοντας δημιουργήσει από την πρώτη περίοδο σημαντικό προβάδισμα. Η Πετρολίνα ΑΕΚ είχε αντιδράσει στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο κέρδισε με 31-17, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Για νέα νίκη ο Κεραυνός

Στον Δ΄ Όμιλο, ο Κεραυνός υποδέχεται τη Nitra Blue Wings έχοντας μέχρι στιγμής τέσσερις νίκες και δύο ήττες. Οι ερυθροκίτρινοι βρίσκονται μαζί με την King Szczecin στη δεύτερη θέση, πίσω από τη SLUC Nancy που έχει απολογισμό πέντε νίκες και μία ήττα. Η Nitra Blue Wings βρίσκεται στο 2-4.

Ο Κεραυνός πηγαίνει στην αναμέτρηση με καλή ψυχολογία μετά την εκτός έδρας επικράτηση με 86-65 επί της Pärnu, αποτέλεσμα με το οποίο ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-2 και διατήρησε ισχυρή θέση στη μάχη της πρόκρισης.

Στην πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Nitra, στη Σλοβακία, η κυπριακή ομάδα είχε επικρατήσει με 88-78. Ο Κεραυνός είχε το προβάδισμα για περισσότερο από 31 λεπτά, με τη Nitra να παραμένει ανταγωνιστική μέχρι την τελευταία περίοδο, όπου οι ερυθροκίτρινοι έκαναν τη διαφορά.

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τη Cytavision. Η αναμέτρηση του Κεραυνού θα προβληθεί από το Cytavision Sports 6HD και εκείνη της Πετρολίνα ΑΕΚ από το Cytavision Sports 8HD.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου

19:00 Πετρολίνα ΑΕΚ - Dziki Warszawa

FIBA Europe Cup, Ε΄ Όμιλος

«Κίτιον»

Cytavision Sports 8HD

19:00 Κεραυνός Στροβόλου - Nitra Blue Wings

FIBA Europe Cup, Δ΄ Όμιλος

«Κώστας Παπαέλληνας»

Cytavision Sports 6HD