Απαρτία αναμένεται πως θα έχει εντός της ημέρας στο «Ηλίας Πούλλος». Η προετοιμασία της Ομόνοιας μπαίνει στην τελική ευθεία, με μοναδικό στόχο τη διεύρυνση του σερί, τη διατήρηση στα ψηλά και το τρίποντο κόντρα στον «αιώνιο». Το επόμενο εμπόδιο των πρασίνων είναι εξαιρετικά σημαντικό και δύσκολο για την ομάδα της πρωτεύουσας, καθώς παιχνίδια κόντρα στον ΑΠΟΕΛ δεν χρειάζονται ιδιαίτερες... συστάσεις.

Ο Χένινγκ Μπεργκ περιμένει τις τελευταίες αφίξεις των διεθνών και σιγά σιγά θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του. Βέβαια βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ιατρικό επιτελείο για την κατάσταση των παροπλισμένων. Πιο σοβαρές πιθανότητες έχει ο Ντουβέρν για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Κακουλλής, Νεγκό και Μπάλκοβετς. Η τεχνική ηγεσία δεν θα ρισκάρει με την περίπτωσή τους, καθώς ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα και η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Απ' εκεί και πέρα, ο Νορβηγός τεχνικός θα διαχειριστεί και τους διεθνείς ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους. Ο Αντρέου αγωνίστηκε στα 90 από τα 180 λεπτά κι έτσι πήρε σημαντικές ανάσες, ενώ επίσης ξεκούραστος επιστρέφει ο Νεοφύτου, που κατέγραψε μόλις λίγα λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Αρμενία. Όσον αφορά στον Μοντνόρ, έπαιξε για 110 λεπτά (από τα 180) και ανάλογα με τις μετρήσεις και την αγωνιστική του κατάσταση θα παρθούν οι σχετικές αποφάσεις. Υπενθυμίζουμε πως λίγες μέρες μετά το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, ακολουθεί δύσκολη μονομαχία με τη Γιουβέντους (26/11).

Οι Φαμπιάνο και Σάτκα ήταν αυτοί που... κουράστηκαν πιο πολύ απ' όλους, αφού έπαιξαν και στις δύο αναμετρήσεις από 90 λεπτά με Κύπρο και Σλοβακία αντίστοιχα. Ο πρώτος έπαιξε τόσο κόντρα στην ΑΕΛ όσο και κόντρα στην Ανόρθωση, άρα με τα παιχνίδια κόντρα σε Αρμενία και Μαυροβούνιο, μετρά τέσσερις σερί παρουσίες. Ωστόσο, λόγω της... εμπειρίας που διαθέτει από τα ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, ίσως παραμείνει κάτω από τα δοκάρια.

Απ' εκεί και πέρα, το δίδυμο Σάτκα-Κουλιμπαλί δύσκολα σπάει. Σίγουρα επιστρέφει με περισσότερη κούραση ο Σλοβάκος αμυντικός, όμως αν βρίσκεται στο 100%, τότε θα πάρει εκ νέου φανέλα βασικού το ερχόμενο Σάββατο (21/11).