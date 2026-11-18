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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μανρέσα στις 21:30, για την όγδοη αγωνιστική του BKT EuroCup. Ο «Δικέφαλος» διεκδικεί ακόμη μία ευρωπαϊκή νίκη, έχοντας επικρατήσει της ισπανικής ομάδας με 93-78 στην πρώτη τους συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση, με αγορές για τον νικητή, το χάντικαπ, τους συνολικούς πόντους και το εύρος του τελικού σκορ.

Στην αγορά του νικητή, η επικράτηση του ΠΑΟΚ προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.47, ενώ η νίκη της Μανρέσα στα 2.52.

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Στο χάντικαπ, ο ΠΑΟΚ με -4.5 πόντους προσφέρεται στο 1.85, επιλογή που επιβεβαιώνεται εφόσον κερδίσει με διαφορά τουλάχιστον πέντε πόντων. Στην ίδια απόδοση βρίσκεται η Μανρέσα με +4.5, που καλύπτει νίκη της ή ήττα με διαφορά έως τέσσερις πόντους. Για το σύνολο των πόντων της αναμέτρησης, τόσο το Over 172.5 όσο και το Under 172.5 προσφέρονται στο 1.85. Πρόσθετες επιλογές δίνει η αγορά εύρους συνολικών πόντων. Το τελικό άθροισμα από 0 έως 165 πόντους προσφέρεται στα 2.65, το εύρος από 166 έως 178 πόντους στα 2.82 και οι 179 ή περισσότεροι πόντοι στα 2.50.

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