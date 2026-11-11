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Τσολάκης: «Η ΚΟΠ δεν κάνει προσπάθεια για αναβάθμιση του γυναικείου - Να κάνει και τις 4 μεταγραφές ο Απόλλωνας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Άγγελος Τσολάκης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»

Διαβάστε όσα είπε ο Κύπριος τεχνικός με αφορμή την αποχώρηση του από τις Απόλλων Ladies: 

Για την αποχώρησή του από τις Απόλλων Ladies: «Η απόφαση ήταν συνειδητή, έχει καιρό που ήθελα να αποχωρήσω. Πήγα να βοηθήσω για λίγα παιχνίδια και έμεινα για 11 μήνες. Πήραμε όλους τους τίτλους και ο σκοπός μου ήταν να αποχωρήσω μετά το Σούπερ Καπ. Ευχαριστώ τον Απόλλωνα και τη διοίκησή του για τον χρόνο που είμασταν μαζί».

Για το αν γίνονται οι ανάλογες προσπάθειες για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα: «Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Θεωρώ ότι δεν γίνεται η προσπάθεια από την Ομοσπονδία για να αναβαθμιστεί του γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν επενδύει η ομοσπονδία για να αναπτυχθεί και να μπορέσουν οι ομάδες να σταθούν και να αντέξουν το βάρος. Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει φοβερή εξέλιξη, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να δούμε. Δεν γίνεται όμως να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και τρία πίσω. Πρέπει να το δουν πλέον πολύ πιο σοβαρά από τώρα».

Για την εθνική και τους επόμενους αγώνες: «Γίνεται μία καλή προσπάθεια με τον κ. Μάντζιο, βλέπουμε ότι υπάρχει θετική προσέγγιση και από τον κόσμο και από τους παίκτες. Αν κερδίσουμε την Αρμενία διεκδικούμε την πρώτη θέση και είναι πολύ σημαντικό για την εθνική μας. Ελπίζω την Κυριακή ο κόσμος να είναι εκεί. Η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλες τις ομάδες».

«Στα πιο παλιά χρόνια δεν απολάμβανα να βλέπω την εθνική, ήταν πολύ κουραστικό το παιχνίδι μας και δεν ήταν καθόλου απολαυστικό. Πλέον, το τελευταίο διάστημα με τον κ. Μάντζιο είναι απολαυστικό να βλέπεις την εθνική. Ο τρόπος παιχνιδιού μας είναι ωραίος και βλέπουμε το πάθος που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε πολύ καλό ρόστερ και οι παίκτες κυνηγούν το αποτέλεσμα μέχρι και το τελευταίο λεπτό».

Για τον Απόλλωνα: «Επικρατεί μία απογοήτευση μετά το τελευταίο παιχνίδι στον Απόλλωνα. Χάσαμε από ένα κακό Ολυμπιακό χθες και αυτό κάνει ακόμη χειρότερο το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Προσπάθησε να ανατρέψει τα δεδομένα ο Απόλλων στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε καθυστερημένα τις αλλαγές του ο προπονητής και ήταν συνολικά μία κακή μέρα. Ο Απόλλων πρέπει να βρει μία σταθερότητα και φαίνεται ότι δεν στελεχώθηκε αρκετά η ομάδα. Θα πρέπει να γίνουν και οι 4 μετεγγραφές τον Γεννάρη στις θέσεις που χρειάζεται η ομάδα, πρέπει να φέρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα προορίζονται για βασικοί για να στελεχώσουν την ομάδα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓΥΝΑΙΚΕΙΟΑΠΟΛΛΩΝ

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