Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4. Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79