Η άμυνα πρόδωσε ξανά τον Παναθηναϊκό
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Παναθηναϊκός έκανε ξανά ένα σωρό λάθη, επέτρεψε 18 επιθετικά ριμπάουντ στη Βίρτους και τελικά ηττήθηκε με σκορ 84-79 στην Μπολόνια, προβληματίζοντας με την εικόνα του για ένα ακόμη παιχνίδι.
Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό.
Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4. Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79