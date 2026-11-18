Αγωνία επικρατεί στον Ολυμπιακό για την κατάσταση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή στο Σαντιάγο. Ο Κολομβιανός μέσος υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το μέγεθος του προβλήματος.

Ο ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» τραυματίστηκε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, σε μία ανύποπτη φάση με τον Σέσαρ Πέρες. Αμέσως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου, με τις εικόνες του να αποχωρεί με φορείο, εμφανώς δακρυσμένος και με έντονους πόνους, να προκαλούν μεγάλη ανησυχία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κολομβίας, Νέστορ Λορένσο, αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Πουέρτα με τον Χουάν Μανουέλ Ρενγκίφο, ενώ ο μέσος του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση ή διάταση στο αριστερό γόνατο, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται η αρχική ανησυχία για ρήξη χιαστού ή ρήξη μηνίσκου, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Κολομβίας.

Οι γιατροί εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάστασή του και περιμένουν να ξεπρηστεί το γόνατό του, ώστε να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την σοβαρότητα του τραυματισμού, με τους Πειραιώτες να περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από την Ομοσπονδία της Κολομβίας για τον διεθνή μέσο.

no tiene sentido lo que le acaban de hacer gustavo puerta, no puedes entrar asi nunca y menos en un partido amistoso. parece ser una lesion bastante fuerte, el jugador se retiro del campo llorando https://t.co/MaqMzBKmSx — Yaserismo (@Yaserismo) November 17, 2026

Πηγή: sport-fm.gr