Η προπονητοφαγία δεν είναι προνόμιο... αντρικό!

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο μετά το πέρας των πρώτων αγωνιστικών να έχουμε και τις πρώτες αλλαγές προπονητών στους πάγκους των κυπριακών ομάδων.

Ήδη, μετά από εννέα αγωνιστικές στη Cyprus League by Stoiximan, έχουν γίνει πολλές αλλαγές, με τις ΑΕΚ, Ανόρθωση, Krasava E.N.Y., Ομόνοια Αραδίππου και Νέα Σαλαμίνα να προχωρούν σε αντικατάσταση του τεχνικού που είχαν επιλέξει να αρχίσουν τη χρονιά. Όσοι, όμως, πιστεύουν ότι η προπονητοφαγία είναι προνόμιο... αντρικό, κάνουν τεράστιο λάθος.

Παρόμοιο σκηνικό έχουμε και στο πρωτάθλημα γυναικών, καθώς μόλις στην 5η αγωνιστική έχουμε δύο αλλαγές. Και μιλάμε για μία διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν εφτά ομάδες. Σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία προχώρησαν οι Apollon Ladies και η Lakatamia FC.

Πάντως, στην περίπτωση της ομάδας της Λεμεσού, η αλλαγή προέκυψε μετά από επιθυμία του ίδιου του προπονητή, για προσωπικούς του λόγους.

Σ.Σ.