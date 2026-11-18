Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) από τη Βίρτους στη Μπολόνια (84-79), με αποτέλεσμα να πέσει στο 8-4 μετά από τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, σημειώθηκε ένταση πίσω από τον πάγκο των πρασίνων, όταν φίλαθλος της ιταλικής ομάδας που καθόταν σε θέσεις courtside φέρεται να απηύθυνε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς σε παίκτες των πρασίνων, αποκαλώντας τους “animals”.

Στο σημείο βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα.

Οι άνθρωποι του τριφυλλιού διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά του φιλάθλου, ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση από ανθρώπους ασφάλειας της ιταλικής ομάδας, οι οποίοι γελούσαν. Μάλιστα, η αιτιολογία που φέρεται να δόθηκε ήταν πως δεν μπορούσαν να τον απομακρύνουν, καθώς είχε πληρώσει 6.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προχωρήσει σε καταγγελία προς το αρμόδιο όργανο της EuroLeague για το περιστατικό.

Αναλυτικά, η δήλωση του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλου στη NOVA: “Ήμουν εκεί και δυστυχώς δεχθήκαμε μία απίστευτη φραστική – ρατσιστική επίθεση. Οπαδός της Μπολόνια φώναζαν ζώα “animals”, τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καλέσαμε την αστυνομία, δεν ήρθε. Καλέσαμε τους σεκιούριτι της του γηπέδου και δυστυχώς γέλαγαν. Απαξίωσαν τις καταγγελίες μας και δεν έλαβαν μέτρα. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας όπως το είχε χαρακτηρίσει η EuroLeague. Δυστυχώς κανένας δεν ανταποκρίθηκε, η μόνη τους δικαιολογία ήταν ότι ο κύριος αυτός έχει πληρώσει πολλά λεφτά για να βρίσκεται εδώ. Αυτό είναι λυπηρό. Ο ρατσισμός δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά και ιδιαίτερα στον αθλητισμό. Θα συνεχίσουμε θεσμικά. Θα λάβουμε τα μέτρα μας και θα καταγγείλουμε το συμβάν στη EuroLeague για να μην συμβαίνουν αυτά για κανέναν παίκτη και να μην ακούγονται ρατσιστικές κουβέντες”.

Πηγή: sport24.gr