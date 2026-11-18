Με νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά του CONCACAF Nations League ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Αμερικανοί επικράτησαν 2-0 της Αϊτής στο Σινσινάτι, στη ρεβάνς των προημιτελικών της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την πρόκρισή τους στην τετράδα. Μετά το εντυπωσιακό 6-0 του πρώτου αγώνα στο Μαϊάμι, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη σειρά με συνολικό σκορ 8-0, δίνοντας το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό φινάλε στον Αργεντινό προπονητή.

Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν ο Κρίστιαν Πούλισικ και ο Τζούλιαν Χολ, με την αμερικανική ομάδα να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της και να συνεχίζει το νικηφόρο σερί που έχει δημιουργήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού.

Πηγή: sport-fm.gr