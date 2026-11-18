BINTEO: Με νίκη και συγκίνηση το φινάλε του Ποτσετίνο στις ΗΠΑ
ΓΗΠΕΔΟ
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Το τελευταίο του παιχνίδι πριν από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Με νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά του CONCACAF Nations League ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι Αμερικανοί επικράτησαν 2-0 της Αϊτής στο Σινσινάτι, στη ρεβάνς των προημιτελικών της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την πρόκρισή τους στην τετράδα. Μετά το εντυπωσιακό 6-0 του πρώτου αγώνα στο Μαϊάμι, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη σειρά με συνολικό σκορ 8-0, δίνοντας το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό φινάλε στον Αργεντινό προπονητή.
Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν ο Κρίστιαν Πούλισικ και ο Τζούλιαν Χολ, με την αμερικανική ομάδα να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της και να συνεχίζει το νικηφόρο σερί που έχει δημιουργήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού.
Πηγή: sport-fm.gr