Νίκες για Apollon Ladies και Πέγεια Ακάμας, πρώτος βαθμός για ΑΠΟΕΛ

Με τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γυναικών.

Στο ντέρμπι της Λεμεσού οι Apollon Ladies επικράτησαν με 2-1 του Άρη και έφθασαν στους 12 βαθμούς, όσους η Ομόνοια Λευκωσίας (σήμερα είχε το ρεπό της) και η ομάδα Πέγεια Ακάμας που νίκησε με 12-0 την Ξυλοφάγου FC.

Ο αγώνας Lakatamia FC - ΑΠΟΕΛ έληξε ισόπαλος 2-2 και αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός για τον ΑΠΟΕΛ.