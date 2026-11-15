Νίκες για Apollon Ladies και Πέγεια Ακάμας, πρώτος βαθμός για ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών
Με τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γυναικών.
Στο ντέρμπι της Λεμεσού οι Apollon Ladies επικράτησαν με 2-1 του Άρη και έφθασαν στους 12 βαθμούς, όσους η Ομόνοια Λευκωσίας (σήμερα είχε το ρεπό της) και η ομάδα Πέγεια Ακάμας που νίκησε με 12-0 την Ξυλοφάγου FC.
Ο αγώνας Lakatamia FC - ΑΠΟΕΛ έληξε ισόπαλος 2-2 και αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός για τον ΑΠΟΕΛ.