Η Πέγεια Ακάμας φρέναρε την Ομόνοια και πλησίασε την κορυφή στο Γυναικείο!

Η πρωτοπόρος ομάδα Ομόνοια δέχτηκε την πρώτη της ήττα στο Πρωτάθλημα Γυναικών και διατηρήθηκε στους 12 βαθμούς.

Στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής ηττήθηκε στο Κοτσιάτη από την ομάδα Πέγεια Ακάμας με 1-0. Το γκολ που καθόρισε το αποτέλεσμα πέτυχε στο 19ο λεπτό με μακρινό σουτ η Σάντερς.

Στους 9 βαθμούς και με αγώνα λιγότερο η ομάδα Πέγεια Ακάμας όπως και οι Apollon Ladies, που νίκησαν στην στο Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας την Ξυλοφάγου FC με 8-0. Στο άλλο παιχνίδι ο Άρης Λεμεσού επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 3-1 και έφθασε στους οκτώ βαθμούς.