Tο Εφετείο της ΚΟΠ συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και εξέτασε την έφεση του ΑΠΟΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2026 για επιβολή ποινής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα.

Το Εφετείο έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεση του ΑΠΟΕΛ και ως εκ τούτου, η ποινή ακυρώνεται.

Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης του Εφετείου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.