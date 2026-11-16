Οπαδοί της ΑΕΛ, λογικά φοιτητές που βρίσκονται στην Αθήνα εξασφάλισαν άδεια για παρουσία στο φιλικό της ομάδας με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και παρακολούθησαν διά ζώσης το παιχνίδι.

Μετά το τέλος του αγώνα (3-0), έγιναν «ένα» με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΛ δείχνοντας εμπράκτως την στήριξη στην ομάδα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Ήταν πάντως ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΛ του Μαρτίνς απέναντι στην πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν στη Σούπερ Λιγκ.

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