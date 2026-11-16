Η Ομόνοια υποδέχεται το ερχόμενο Σάββατο (21/11) τον ΑΠΟΕΛ. Θα πρόκειται για το τρίτο σερί ντέρμπι καθώς προηγήθηκαν αυτά με ΑΕΛ και Ανόρθωση.

Και στα δύο, η ομάδα της πρωτεύουσας κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν, γεγονός που δίνει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα. Το «τριφύλλι» αν καταφέρει να διατηρήσει το μηδέν και στο «αιώνιο» τότε θα πρόκειται για επιτυχία καθώς θα δεχθεί -ίσως- και τη μεγαλύτερη πίεση.