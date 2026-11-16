Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο πρώην προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο ανήλικος γιος του.

Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας επέβαλαν στον 58χρονο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση ενασχόλησης με την άρση βαρών. Η απολογία του διήρκεσε περίπου μία ώρα και αφορούσε το κακούργημα και το πλημμέλημα που του είχαν αρχικά απαγγελθεί.

Μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης, ο 58χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορία για χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμας ξέσπασε σε κλάματα όταν η ανακρίτρια τον ενημέρωσε για τη νέα κατηγορία, που αφορά το παιδί του. Αρνήθηκε ότι του έδωσε απαγορευμένη ουσία.

Ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του προορίζονταν για δική του χρήση. Φέρεται επίσης να ανέφερε ότι μόνο μέρος των σκευασμάτων περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Πηγή: ΚΥΠΕ