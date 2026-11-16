Ξύπνησε ξανά ο εφιάλτης του εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων, επιβλήθηκε η σχετική ποινή λόγω οφειλών στον Μπα. Μάλιστα, όπως τονίζεται στο ίδιο φιρμάνι, υπάρχουν επιπλέον ανοικτές υποθέσεις, για τις οποίες ελλοχεύει κίνδυνος για επιβολή της ίδιας τιμωρίας.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από τη FIFA απαγορευτικό μεταγραφών, λόγω οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Algassime Bah.

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήταν δυστυχώς, αναμενόμενη και είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί μέσα από τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Εταιρείας, Χάρη Φωτίου, στην Cablenet.

Παράλληλα, ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι, πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης, υπάρχουν και άλλες ανοικτές υποθέσεις που μπορεί να επιφέρουν τιμωρία για την ομάδα μας. Η Διοίκηση, σε συνεργασία με τη νομική της ομάδα, καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμοτήτων, με τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που διαθέτει και στόχο τον περιορισμό, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οποιωνδήποτε επιπτώσεων.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη».