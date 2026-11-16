Μετά τον Σέρχιο Ράμος, ένας ακόμα πρώην σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Σεβίλλης.

Σύμφωνα με την El Confidencial, ο Γκάρεθ Μπέιλ ηγείται ως σύμβουλος ενός αραβικού επιχειρηματικού fund που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το 85% των μετοχών της ομάδας της Ανδαλουσίας προσφέροντας ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόθεση αγοράς έχει το πράσινο φως από την Goldman Sachs, ενώ από την πλευρά των νυν μετόχων εκφράζεται η επιθυμία το deal να κλείσει πριν το τέλος του 2026, ώστε η αλλαγή σελίδας στην Σεβίλλη να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

sdna.gr