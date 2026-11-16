Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι... σεληνιασμένος στην εκκίνηση της σεζόν στο ΝΒΑ και πλέον κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων πόντων στα πρώτα 12 παιχνίδια μιας κανονικής περιόδου τα τελευταία 50 χρόνια, ξεπερνώντας τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Σλοβένος σταρ έφτασε τους 468 πόντους και άφησε πίσω του τον «μούσια», ο οποίος είχε 464 πόντους στα πρώτα 12 παιχνίδια του με τους Ρόκετς τη σεζόν 2019/20.

Η επίδοση του Ντόντσιτς είναι η κορυφαία στο ΝΒΑ εδώ και 64 χρόνια, από τη σεζόν 1962/63 και τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Στις 12 εμφανίσεις του μέχρι στιγμής με τους Λέικερς έχει μέσο όρο 39 πόντους, μαζί με 7,8 ασίστ και 7,2 ριμπάουντ αποτελώντας από το ξεκίνημα της σεζόν το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του MVP.

sport-fm.gr