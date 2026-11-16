Η εντός έδρας αναμέτρηση του Απόλλωνα απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου (22/11, 18:00), με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους γαλάζιους, αφού προέρχονται από την ήττα από τον Ολυμπιακό, την πρώτη τους στην τρέχουσα περίοδο. Αυτό θα είναι το πέμπτο παιχνίδι της ομάδας της Λεμεσού στο στάδιο «Αλφαμέγα», ευελπιστώντας να δώσουν συνέχεια στο μοτίβο!

Στα προηγούμενα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα σημείωσε εναλλάξ νίκη και ισοπαλία. Στο πρώτο είχε κερδίσει την Ανόρθωση με 3-1, στο επόμενο ματς ως γηπεδούχος έφερε ισοπαλία 2-2 με τον ΑΠΟΕΛ, έπειτα πέτυχε τρίποντο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα με 4-2 και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι ως γηπεδούχος έφερε ισοπαλία 2-2 με την Πάφος FC.

Φυσικά, εφόσον δοθεί συνέχεια σε αυτό το μοτίβο, στον Απόλλωνα μετέπειτα θα θέλουν... να το αλλάξουν, μετατρέποντας το αήττητο σερί μονάχα με επιτυχίες, όμως αυτή τη στιγμή προέχει η αναμέτρηση με τους πρασίνους, οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά που μετείχαν στην Α’ κατηγορία είχαν κάνει ζημιά στον Απόλλωνα, με ήττα στον έναν από τους δύο αγώνες.