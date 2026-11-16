«After Derby»-ΒΙΝΤΕΟ: Βήμα για την Εθνική αλλά όχι για… σαμπάνιες
ΓΗΠΕΔΟ
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Χριστόφορος Χριστοφή και Aνδρέας Σταυρινίδης σχολιάζουν στο «After Derby» τα πεπραγμένα της Εθνικής Κύπρου στα προκριματικά του Nations League.
Ήταν ή όχι επιτυχία η κατάκτηση της 2ης θέσης στο 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League;
Σε αυτό αναλώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής «After Derby» με τους Χριστόφορο Χριστοφή και Aνδρέα Σταυρινίδη οι οποίοι έβαλαν και υπό το μικροσκόπιο, τους πιθανούς αντιπάλους στον δρόμο προς τη Β΄ Κατηγορία.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά για την επανέναρξη τησ Cyprus League by Stoiximan.