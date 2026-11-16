Ήταν ή όχι επιτυχία η κατάκτηση της 2ης θέσης στο 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League;

Σε αυτό αναλώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής «After Derby» με τους Χριστόφορο Χριστοφή και Aνδρέα Σταυρινίδη οι οποίοι έβαλαν και υπό το μικροσκόπιο, τους πιθανούς αντιπάλους στον δρόμο προς τη Β΄ Κατηγορία.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά για την επανέναρξη τησ Cyprus League by Stoiximan.