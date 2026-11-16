Ο Ρομάριο κάλεσε δημόσια τον Κάρλο Αντσελότι σε παραίτηση μετά τη φιλική ήττα της Βραζιλίας από την Ιαπωνία (3-2) και ορμώμενος από την απογοητευτική παρουσία της «σελεσάο» στο τελευταίο Μουντιάλ. Ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του θρυλικού επιθετικού.

«Υπάρχει ελευθερία έκφρασης και σε μια δημοκρατική χώρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρομάριο μιλάει πολύ και αυτό είναι δικαίωμά του. Δεν εναπόκειται σε εμένα να κρίνω αν λέει σωστά πράγματα, λάθος πράγματα ή ανοησίες», ανέφερε.

Ο ίδιος πάντως παραδέχτηκε πως περιμένει περισσότερα από τη δουλειά του στην Βραζιλία. «Είναι μια νέα δουλειά και είμαι ικανοποιημένος με όσα κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι δεν αρκούν. Πρέπει να κάνω περισσότερα και θα το κάνω. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι που είμαι με την εθνική ομάδα και πρέπει να εξελιχθώ».

sport-fm.gr