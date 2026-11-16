Μετά από ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης -όπου η θέση του στη βασική ενδεκάδα απειλείται ξεκάθαρα- ο Βινίσιους Τζούνιορ βρήκε ξανά τον καλό του εαυτό αγωνιζόμενος με τη Βραζιλία. Ο αριστερός εξτρέμ πέτυχε δύο γκολ στην ήττα με 3-2 από την Ιαπωνία, βρίσκοντας ξανά τον ρυθμό του, και προχώρησε σε αυτοκριτική σχετικά με το μέτριο ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν.

Έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου τα τελευταία πέντε χρόνια, ο 26χρονος Βινίσιους Τζούνιορ διανύει αυτή την περίοδο μια ιδιαίτερα ταραχώδη φάση.

Στις 12 συμμετοχές του με τη Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή σεζόν, έχει καταγράψει μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ -επιδόσεις που υπολείπονται κατά πολύ του ταλέντου που επιδεικνύει σταθερά εδώ και χρόνια. Αν και δέχεται συχνά κριτική στην Ισπανία, έχει βρεθεί ακόμη και στο επίκεντρο παράλογων φημών -συμπεριλαμβανομένης μιας θεωρίας ότι κάποιος σωσίας του είχε πάρει τη θέση του...

Η κατάσταση ήταν δύσκολη για τον πρώην παίκτη της Φλαμένγκο, αν και πραγματοποίησε μια ενθαρρυντική εμφάνιση απέναντι στην Ιαπωνία το Σάββατο. Παρά την ήττα της Βραζιλίας με 3-2, σκόραρε δύο φορές και έδειξε σημάδια επιστροφής σε καλή κατάσταση. Ενόψει του αγώνα της Τρίτης με τη Σιγκαπούρη, ο επιθετικός αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Ο γεννημένος στο Σάο Γκονσάλο ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι ο πρόωρος αποκλεισμός της εθνικής του ομάδας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου -από τη Νορβηγία- επηρέασε αρνητικά την προετοιμασία του για την τρέχουσα σεζόν.

«Σε αυτό το σημείο της σεζόν, δεν μπόρεσα να προετοιμαστώ με τον ιδανικό τρόπο. Ο αντίκτυπος του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί για εμάς. Επέλεξα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο των διακοπών μου για να αποσυνδεθώ, να απομακρυνθώ από την πίεση και να περάσω χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα - πράγμα που σήμαινε ότι προπονήθηκα λιγότερο σε σχέση με προηγούμενες σεζόν», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ανάμεσα στο τέλος της σχέσης του με τη σύντροφό του Βιρτζίνια και τις φήμες για πιθανή μεταγραφή στην Άρσεναλ -πριν τελικά επεκτείνει το συμβόλαιό του έως τον Ιούνιο του 2032- εξήγησε ότι αυτοί οι παράγοντες δυσκόλεψαν την πλήρη προετοιμασία του για την έναρξη της σεζόν:

«Αυτό ίσως επηρέασε το ξεκίνημά μου στη σεζόν. Επιπλέον, η διαδικασία επέκτασης του συμβολαίου, σε συνδυασμό με διάφορες προτάσεις από άλλους συλλόγους το περασμένο καλοκαίρι, αποτέλεσαν πηγή διάσπασης προσοχής - όπως και η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος στη φετινή σεζόν».

«Είμαι άνθρωπος· κάνω συχνά λάθη, αλλά προσπαθώ πάντα να βελτιώνομαι. Προσπαθώ να κατανοήσω καλύτερα τόσο το ποδόσφαιρο όσο και την καθημερινή ζωή - αλλά είμαι 26 ετών και πρέπει επίσης να απολαμβάνω τη ζωή. Το να διατηρείς τόσο υψηλό επίπεδο για τόσο μεγάλο διάστημα είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολο. Πιστεύω ότι μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέσι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τέτοια απόδοση για τόσα πολλά χρόνια», συνέχισε ο Βινίσιους.

«Μέχρι τον Δεκέμβριο [πέρυσι], είχα πετύχει μόνο πέντε γκολ. Κι όμως, τελείωσα τη σεζόν με περισσότερα από 20 - όπως ακριβώς συνέβη και σε κάθε άλλη σεζόν. Πιστεύω ότι προετοιμάζομαι, ότι σημειώνω πρόοδο, διότι όταν φτάνει η κρίσιμη στιγμή της σεζόν, είμαι πάντα εκεί», κατέληξε.