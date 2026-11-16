Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι διοικούντες την ομοσπονδία των ΗΠΑ, αναζητούν τον διάδοχο του Αργεντινού προπονητή για τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic», πρώτος υποψήφιος ήταν ο Πεπ Γκουρντιόλα, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Σίτι, το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Καταλανός τεχνικός ήταν η ιδανική επιλογή για την θέση του ομοσπονδιακού στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, μετά τις πολυάριθμες επιτυχίες του στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου και την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο διάσημος κόουτς απάντησε αρνητικά στη σχετική πρόταση, καθώς έχει αποφασίσει να παραμείνει ένα χρόνο μακριά από τα γήπεδα για να ξεκουραστεί.